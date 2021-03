Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Gros coup de froid pour cette pépite espagnole !

Publié le 29 mars 2021 à 18h10 par Th.B.

Suivant avec attention l’évolution de la situation du jeune Fabio Blanco (17 ans), Pablo Longoria ne devrait pas être en mesure d’attirer l’attaquant de Valence à l’OM en raison des offensives du Real Madrid et du FC Barcelone.

Ex-directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria semblerait avoir gardé un oeil sur les évolutions de certaines pépites au sein de son ancien club. C’est du moins ce que Mundo Deportivo a communiqué ces dernières heures. Fabio Blanco, attaquant de 17 ans, ferait bonne impression chez les équipes de jeunes de Valence et aurait tapé dans l’oeil du nouveau président de l’OM. Pour autant, la concurrence serait déjà rude pour la pépite espagnole qui figurerait dans les petits papiers du Borussia Dortmund, du Real Madrid, du FC Barcelone ou encore du Bayern Munich. Néanmoins, un cador européen se retirerait volontairement du dossier, permettant à l’OM de souffler ? Pas vraiment.

Le Bayern se retirerait pour Blanco, mais le Barça et le Real en pole