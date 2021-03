Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une piste à 0€ à l'étranger !

Publié le 29 mars 2021 à 10h10 par D.M. mis à jour le 29 mars 2021 à 10h19

Ancien directeur sportif du FC Valence, Pablo Longoria aurait gardé un œil sur le club espagnol et aurait notamment ciblé une pépite, Fabio Blanco.

Nommé président de l’OM il y a quelques semaines, Pablo Longoria a décidé de ne pas nommer de directeur sportif. « L'une de mes premières décisions comme président a été de changer la structure sportive. Nous n'avons pas de directeur sportif en tant que tel, mais un directeur technique et un directeur de rendement sportif basé sur les stats » avait-il confié lors d’un entretien à la Cadena Ser . Le dirigeant devrait continuer à superviser le secteur sportif tout en s’appuyant sur David Friio et Matthieu Bouchepillon. Ancien head of football , Longoria aurait commencé à faire parler ses contacts en vue du prochain mercato estival et aurait notamment posé son regard en Espagne et plus précisément au FC Valence, son ancien club.

Fabio Blanco dans le viseur de l'OM