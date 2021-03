Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Un plan B colossal activé après Mbappé et Haaland ?

Publié le 29 mars 2021 à 9h00 par D.M.

Le Real Madrid n’est pas certain d’avoir les moyens de recruter Erling Haaland et Kylian Mbappé cet été. En cas d’échec, le club espagnol pourrait tenter de recruter Harry Kane.

Le Real Madrid avait le choix de rester discret lors des dernières sessions de transferts. Une manière comme une autre de gérer ses économies dans une période relativement compliquée pour les équipes de football. Mais Florentino Perez aurait bien l’intention de renforcer son effectif lors du prochain mercato estival en recrutant les deux stars du moment : Erling Braut Haaland (Borussia Dortmund) et Kylian Mbappé (PSG). Un projet ambitieux, mais qui parait plus qu’incertain en raison notamment du prix des deux joueurs.

Harry Kane comme alternative ?