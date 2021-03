Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une première décision prise par Haaland pour son avenir ?

Publié le 28 mars 2021 à 23h30 par B.C.

Courtisé par l’Europe entière, et notamment le FC Barcelone, Erling Haaland pourrait finalement décider de rester au Borussia Dortmund. Cependant, la fin de saison du club allemand pourrait encore relancer ce dossier.

Sous contrat jusqu’en juin 2024 avec le Borussia Dortmund, Erling Haaland a déjà l’embarras du choix pour son avenir. L’attaquant de 20 ans est très courtisé sur le marché, et le FC Barcelone souhaiterait notamment s’attacher ses services afin de se relancer. Malgré les difficultés économiques rencontrées par le club culé, Joan Laporta compte en effet sur le Norvégien pour lancer son nouveau projet, et ses bonnes relations avec Mino Raiola pourraient l’aider à parvenir à ses fins. Cependant, Erling Haaland pourrait finalement décider de rester au BVB comme l’explique Arilas Ould-Saada, journaliste au média norvégien VG .

Une année de plus à Dortmund pour Haaland ?