Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zidane aurait eu une discussion secrète avec Kylian Mbappé !

Publié le 29 mars 2021 à 8h15 par Th.B. mis à jour le 29 mars 2021 à 8h19

Bien que la presse ibérique fasse savoir ces derniers temps que le vent tournerait en faveur d’Erling Braut Haaland au Real Madrid, Zinedine Zidane se serait entretenu avec Kylian Mbappé pour faire savoir que si son aventure ne se poursuivait pas au PSG, la porte merengue lui est grande ouverte.

Kylian Mbappé pourrait être l’une des grosses attractions du mercato estival s’il ne prolongeait pas d’ici-là son contrat avec le PSG. En effet, lié au Paris Saint-Germain jusqu’en juin 2022, un transfert semble inéluctable si sa situation contractuelle restait inchangée dans les prochaines semaines et celles précédant l’ouverture du mercato. En effet, afin de ne pas s’asseoir sur une belle somme en le laissant partir gratuitement l’été suivant, le PSG sera dans l’obligation de vendre au plus offrant. À ce jour, le Real Madrid sonne comme étant la destination la plus probable bien que Liverpool soit une option comme The Transfer Window Podcast l’a récemment fait savoir. En Espagne, la presse laisse entendre que le vent aurait tourné et que la priorité estivale du Real Madrid serait Erling Braut Haaland, un profil moins onéreux et plus accessible que celui de l’attaquant du PSG. En outre, en interne, Haaland plairait plus que Mbappé d’après le journaliste de Marca Miguel Angel Lara.

Zidane a contacté Mbappé pour le rassurer