Mercato - PSG : Une grosse opération de Doha vouée à l’échec ?

Publié le 29 mars 2021 à 6h45 par Th.B.

Dans le viseur des propriétaires du PSG afin de pallier l’éventuel départ de Kylian Mbappé, Mohamed Salah ne serait pas vraiment accessible. Explications.

Alors que l’incertitude règne autour de la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG aimerait être paré à toute éventualité et serait prêt à tourner la page Mbappé s’il le fallait. En effet, à en croire les informations divulguées par The Transfer Window Podcast ces derniers jours, les propriétaires du PSG réfléchiraient à attirer une nouvelle star afin de combler l’éventuel vide que laisserait Mbappé. Mohamed Salah figurerait dans les petits papiers de Doha pour des raisons à la fois sportives et marketing. Mais qu’en est-il vraiment ?

Pas d’ouverture pour Salah