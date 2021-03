Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Zinedine Zidane va dicter le mercato estival !

Publié le 29 mars 2021 à 3h30 par T.M.

Alors que le mercato estival mouvementé au Real Madrid, Zinedine Zidane devrait visiblement impacter plusieurs dossiers.

L’été dernier et cet hiver, le Real Madrid n’a rien dépensé pour se renforcer. Et pour le prochain mercato, la tendance pourrait bien être différente. En effet, Florentino Pérez aurait de grandes ambitions pour étoffer l’effectif de Zinedine Zidane, rêvant bien évidemment des arrivées de Kylian Mbappé et d’Erling Braut Haaland. Mais pour se renforcer, le Real Madrid pourra également compter sur le retour de ses joueurs prêtés… sous certaines conditions visiblement.

Le facteur Zidane !