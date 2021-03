Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une entrevue décisive dans le dossier Agüero ?

Publié le 28 mars 2021 à 21h15 par Th.B.

Annoncé aux quatre coins de l’Europe, Sergio Agüero pourrait rebondir au PSG cet été, soit à l’expiration de son contrat à Manchester City. Des discussions seraient programmées entre les Skyblues et l’Argentin pour y voir plus clair.

Sergio Agüero se trouve à un moment charnière de sa fin de carrière. Cet été, moment où son contrat arrivera à expiration, l’attaquant de Manchester City fêtera son 33ème anniversaire. Dans quel club l’international argentin évoluera-t-il la saison prochaine ? À l’instant T, un départ d’Agüero semble se préciser alors que le PSG, le FC Barcelone et l’Inter notamment en pinceraient pour celui qui est surnommé El Kun. D’après Mundo Deportivo , le PSG serait même le club le mieux positionné dans la course à la signature d’Agüero. Cependant, le sort n’en est pas encore jeté à en croire la presse britannique.

Agüero proche de s’entretenir avec City ?