Mercato - Barcelone : Départ, prolongation… Joan Laporta veut régler le cas Ousmane Dembélé !

Publié le 28 mars 2021 à 17h30 par B.C.

Lié au FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé vit enfin des jours heureux en Catalogne après de longs mois cauchemardesques causés par des pépins physiques. De quoi inciter sa direction à rapidement sécuriser son avenir.

Annoncé comme le successeur de Neymar au FC Barcelone, Ousmane Dembélé n’est jamais parvenu à faire l’unanimité en Catalogne. L’international français, arrivé à l’été 2017 pour 135M€ après le départ du Brésilien au PSG, a eu du mal à gérer cette énorme pression qui pesait sur ses épaules, et ses nombreux problèmes physiques n’ont rien arrangé. Alors qu’il dispute sa quatrième saison chez les Blaugrana , Ousmane Dembélé n’a disputé que 109 matches pour 28 buts et 20 passes décisives, mais le champion du monde semble enfin lancé. Depuis l’arrivée de Ronald Koeman, l’attaquant revit et enchaîne les matches, et au sein du club, on est séduit par les prestations du joueur capable encore de s’améliorer, de quoi inciter Joan Laporta à passer à l’action.

Le Barça veut conserver Dembélé

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé est à la croisée des chemins. Le Barça est en effet dans l’obligation de prolonger son bail s’il ne veut pas voir l’attaquant partir librement l’année prochaine. D’après les informations de Mundo Deportivo , le club culé a donc l’intention de rapidement passer à l’action dans ce dossier, puisque le nouveau contrat de Dembélé serait considéré comme une priorité en interne. Joan Laporta serait même disposé à intervenir personnellement pour convaincre l’attaquant français de rester au Barça. « Je suis un grand fan de Dembélé. Il s'est installé et se retrouve dans une forme spectaculaire, et mentalement, il est également fort , s’enflammait Laporta sur la chaîne Twitch du journaliste Gerard Romero avant les élections présidentielles. Ça fait partie des joueurs que je vais essayer de garder au Barça pendant de nombreuses années. Je pense qu'il mérite un traitement spécial parce qu'il faut prendre soin de ce type de grands joueurs. J'aime vraiment le voir. » Reste à voir désormais si le nouveau patron du club culé parviendra à ses fins.

