PSG : Neymar n’en démord pas pour sa vengeance !

Publié le 28 mars 2021 à 14h10 par Th.B.

Défait par le Bayern Munich lors de la dernière Ligue des champions, Neymar aimerait prendre sa revanche lors des quarts de finale opposant le PSG au champion d’Europe.

Blessé pendant plus d’un mois à cause d’une lésion au grand adducteur gauche, Neymar a été contraint de manquer la double confrontation face au FC Barcelone en Ligue des champions. En partie grâce à un grand Kylian Mbappé lors du 1/8ème de finale aller, le PSG a su creuser l’écart et décrocher sa qualification pour le tour suivant tout en effaçant le douloureux souvenir de la Remontada remontant à 2017. En quarts de finale, le PSG retrouvera le Bayern Munich, son bourreau lors de la finale de la dernière édition. Un rendez-vous que Neymar ne devrait pas manquer à moins d’une nouvelle blessure d’ici le 7 avril, date de la manche aller à l’Allianz Arena. Une rencontre au sommet que Neymar prépare bien comme l’assurait dernièrement Isabela Pagliari qui en a rajouté une couche.

Neymar « veut prendre sa revanche » face au Bayern