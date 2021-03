Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un prétendant XXL pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 28 mars 2021 à 15h00 par K.V.

Performant du côté du FC Barcelone, Ousmane Dembélé pourrait prochainement se voir accorder une prolongation de contrat. Mais le Français pourrait également avoir l'opportunité de changer d'air.

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2022, Ousmane Dembélé serait, selon les dernières révélations de Mundo Deportivo , au coeur des récentes discussions des dirigeants du club catalan, qui aimeraient prolonger le Français au plus vite. Et pour cause, après avoir été gêné par les blessures, le champion du monde est enfin parvenu à se stabiliser et à convaincre son monde du côté du Barça, à tel point qu'il a été propulsé en qualité de titulaire indiscutable par Ronald Koeman. Pour autant, les récentes performances d'Ousmane Dembélé ont également réveillé l'intérêt d'un cador européen.

Dembélé sur les tablettes de la Juve