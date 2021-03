Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ce joueur du FC Barcelone annonce la couleur pour son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 13h45 par T.M.

Aujourd’hui prêté par le FC Barcelone au Betis Séville, Emerson serait notamment dans les petits papiers de Leonardo au PSG. Et interrogé sur son avenir, le Brésilien a fait le point.

Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, Alessandro Florenzi pourrait prochainement devenir un joueur du PSG à part entière. Pour autant, Leonardo serait toujours à la recherche d’un arrière droit. Et depuis plusieurs jours désormais, il est question d’un intérêt pour Emerson, latéral brésilien du FC Barcelone aujourd’hui prêté au Betis Séville. Au fil du temps, ce dossier prend d’ailleurs de l’ampleur, ce samedi, la presse espagnole assurait notamment que le Barça avait donné son feu vert pour les discussions entre Emerson et le PSG.

« Quand la saison se terminera, je commencerai à penser à mon avenir »