Mercato - PSG : Leonardo a une énorme ouverture pour recruter un joueur du Barça !

Publié le 27 mars 2021 à 13h45 par A.M.

En quête d'un latéral droit pour la saison prochaine, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Emerson qui appartiendra définitivement au FC Barcelone en fin de saison. Et le club blaugrana ne retiendra pas son joueur, qui évolue actuellement au Betis.

Cet été, le Paris Saint-Germain aura plusieurs objectifs sur le marché des transferts. La priorité sera toutefois de dénicher un nouveau latéral droit. Et pour cause, bien que Leonardo envisage sérieusement de lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi, estimée à 9M€, il faudra lui trouver un concurrent. Colin Dagba ne convainc pas et ne sera pas conservé, tandis que Thilo Kehrer, utilisé dans le couloir droit de la défense par Thomas Tuchel, ne semble pas être une option à ce poste aux yeux de Mauricio Pochettino. Il faut dire que l'international allemand est un défenseur central de formation. Dans cette optique, le PSG est déjà en quête d'un nouveau latéral droit, et le nom d'Emerson (22 ans) revient avec insistance.

Le Barça autorise Emerson à discuter avec le PSG