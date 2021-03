Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria vise déjà un premier renfort pour cet été !

Publié le 27 mars 2021 à 14h10 par A.D.

Malgré son déplacement à Toulouse au mois de janvier, Pablo Longoria n'est pas parvenu à s'offrir Amine Adli. Lors de son séjour dans la ville rose, le président de l'OM aurait tout de même profité de l'occasion pour faire une promesse à la pépite de 20 ans...

Pour combler le vide laissé par Morgan Sanson cet hiver, Pablo Longoria a tenté de recruter Amine Adli. Déterminé à obtenir gain de cause, l'ex- Head of Football de l'OM, désormais président, s'est déplacé à Toulouse pour rencontrer la pépite de 20 ans. Selon La Provence , Pablo Longoria aurait convaincu Amine Adli de le rejoindre à Marseille, toutefois, le TFC aurait mis son véto et bloqué la transaction. Malgré tout, l'OM ne devrait pas en rester là et aurait déjà prévu de relancer les hostilités cet été.

Longoria aurait promis à Amine Adli qu'il allait revenir à la charge