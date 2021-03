Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria a pris les choses en main pour cette pépite de Ligue 2 !

Publié le 26 mars 2021 à 21h45 par A.D.

Pour remplacer Morgan Sanson, transféré à Aston Villa cet hiver, Pablo Longoria aurait tenté le tout pour le tout pour recruter Amine Adli. L'actuel président de l'OM se serait rendu à Toulouse pour rencontrer le joueur. Toutefois, le TFC aurait bloqué le départ de sa pépite de 20 ans.

Lors du dernier mercato hivernal, l'OM a vendu Morgan Sanson à Aston Villa pour une somme supérieure à 15M€. Pour pallier le départ du milieu de terrain de 26 ans, le club phocéen s'est attaché les services d'Olivier Ntcham. Toutefois, les hautes sphères marseillaises, et en particulier Pablo Longoria, auraient tenté de recruter Amine Adli avant de se tourner vers l'international français U21. « Tout d’abord on est flatté, parce que c’est l’Olympique de Marseille. On se dit que ce qu’on réalise, ça doit être pas mal ! Mais il faut garder la tête froide et concentrée sur les objectifs du club » , avait reconnu la pépite de Toulouse à la mi-février.

Pablo Longoria aurait rencontré Amine Adli à Toulouse