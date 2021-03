Foot - Mercato - Juventus

Mercato : Pogba, Icardi, Dembélé... Paulo Dybala va affoler le mercato !

Publié le 28 mars 2021 à 12h30 par A.C.

En difficulté à la Juventus cette saison, Paulo Dybala pourrait être l’un des grands acteurs du prochain mercato estival.

Tout change très vite dans le football. Il y a un an tout pile, Paulo Dybala marchait sur la Serie A et était justement élu meilleur joueur de la saison. Mais entre le Covid-19, un virus intestinal et plusieurs blessures, le numéro 10 bianconero a quasiment disputé une saison blanche cette année. Ainsi, alors qu’une prolongation de contrat est évoquée depuis très longtemps, Dybala pourrait finalement quitter la Juventus lors du prochain mercato estival. Il ne manque d’ailleurs pas d’options ! En Angleterre, Manchester United et Tottenham l’ont raté en 2019 et semblent décidés à revenir à la charge. En France, Leonardo a toujours été un grand fan de Dybala, qu’il souhaiterait attirer au Paris Saint-Germain pour l’aligner aux côtés de Neymar et Kylian Mbappé. Mais l’avenir de Dybala pourrait également s’écrire en Espagne. Avec Lionel Messi en fin de contrat, le FC Barcelone verrait en son jeune compatriote un successeur parfait.

L’été de Dybala pourrait être bouillant !