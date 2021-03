Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette énorme révélation sur la prolongation de Neymar !

Publié le 28 mars 2021 à 11h10 par Th.B.

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Neymar devrait prolonger au PSG selon Isabela Pagliari qui a tenu à rassurer les supporters assurant que tout était bouclé.

Le 19 mars dernier, le10sport.com faisait un point sur le dossier Neymar. Certes, le Brésilien avait récemment ouvert la porte à une prolongation, son contrat courant jusqu’en juin 2022 au PSG. On vous assurait en exclusivité que Leonardo travaillait d’arrache pied pour que cette opération prioritaire aux yeux de Doha se concrétise. Néanmoins, un accord total n’était pas finalisé bien que les deux parties, à savoir le clan Neymar et les dirigeants du PSG se rapprochaient alors d’un terrain d’entente absolu pour un nouveau contrat de quatre ans liant ainsi la star auriverde au PSG jusqu’en juin 2026. Et à en croire les informations d’Isabela Pagliari, tout aurait été entre temps bouclé.

« Neymar, Se Queda à Paris ! »