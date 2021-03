Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le message énigmatique d’Harry Kane sur son avenir…

Publié le 28 mars 2021 à 10h45 par Th.B.

Annoncé dans le viseur du PSG, Harry Kane a fait un gros point sur son avenir, en prenant le soin de laisser toutes les portes entrouvertes. Le décor est planté.

Dans l’éventualité d’un départ de Kylian Mbappé cet été, qui n’a toujours pas accepté de prolonger son contrat alors que les discussions s’enliseraient entre son clan et les dirigeants du PSG, The Daily Mirror confiait dernièrement que Mauricio Pochettino songerait notamment à Harry Kane pour pallier le départ probable du champion du monde. L’entraîneur du PSG apprécierait d’autres profils comme ceux de Sergio Agüero ou encore d’Erling Braut Haaland à en croire The Transfer Window Podcast. Néanmoins, l’option Kane prendrait elle aussi de l’ampleur alors que l’attaquant de Tottenham pourrait clore une nouvelle saison sans trophée si les Spurs s’inclinaient en finale de Carabao Cup face à Manchester City le 25 avril prochain. Alors forcément, son avenir fait parler, bien qu’il soit lié à Tottenham jusqu’en juin 2024. L’occasion pour Kane de faire un point sur la suite des opérations.

« À la fin de l'été nous verrons où nous allons à partir de là »