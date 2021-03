Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta va passer à l’action avec Ousmane Dembélé !

Publié le 28 mars 2021 à 17h00 par H.G.

Alors qu’Ousmane Dembélé est sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’au 30 juin 2022, Joan Laporta devrait prochainement agir dans l’optique de lui faire signer une prolongation.

Arrivé au FC Barcelone à l’été 2017 avec l’étiquette du successeur de Neymar, Ousmane Dembélé a longtemps déçu en Catalogne. Seulement voilà, cette saison 2020/2021 est celle de la rédemption pour l’international français. En effet, après des années marquées par des blessures et des polémiques extra-sportives, l’ancien joueur du Stade Rennais se montre bien plus performant et s’est ainsi imposé comme un titulaire en puissance dans le onze de Ronald Koeman. De quoi conduire le FC Barcelone à vouloir lui prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022, alors que le club catalan a pourtant longtemps souhaité transférer Ousmane Dembélé.

Joan Laporta voudrait absolument conserver Ousmane Dembélé