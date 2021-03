Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Mino Raiola veut mettre le feu au dossier Haaland !

Publié le 28 mars 2021 à 13h30 par Th.B.

Le FC Barcelone travaillerait sur le recrutement d’Erling Braut Haaland malgré la rude concurrence imposée entre autres par le Real Madrid. Conscient de la cote de son client sur le marché, Mino Raiola prévoirait d’en profiter pour tirer le meilleur deal de cette situation.

« Seuls 10 clubs au maximum peuvent se permettre de l'acheter et et lui offrir la bonne base après avoir été à Dortmund. Et quatre de ces clubs sont en Angleterre. Je ne pense pas qu'il y ait un directeur sportif ou un entraîneur dans le monde qui dirait "pas intéressé". C'est comme dire: "y a-t-il une équipe de Formule 1 qui ne serait pas intéressée par Lewis Hamilton ?" ». En février dernier, Mino Raiola donnait clairement le ton dans le feuilleton Erling Braut Haaland qui connaît déjà son lot de rebondissements. En effet, entre la détermination affichée des dirigeants au Borussia Dortmund de conserver Haaland, contractuellement lié jusqu’en juin 2024, et leur résignation depuis peu, il y a eu un bout de chemin parcouru. Classé 5ème de Bundesliga, à une place de la qualification en Ligue des champions, le BvB pourrait être contraint de céder Haaland lors du prochain mercato. Mundo Deportivo explique que la situation financière du club de la Ruhr n’est pas au mieux et inciterait les dirigeants à vendre au prix fort Haaland plutôt que de le laisser filer pour (seulement) 75M€ à l’été 2022, soit le montant de sa clause libératoire. Un départ d’Haaland ne serait donc pas impossible et le Borussia s’y serait déjà résigné et préparerait sa succession via Alexander Isak, international suédois évoluant à la Real Sociedad. De quoi permettre au FC Barcelone de tranquillement mettre sur pied son offensive pour Haaland qui passerait pas un dégraissage et des ventes et surtout après la prolongation de contrat de Lionel Messi qui serait prioritaire aux yeux de Joan Laporta d’après MD . Cependant, Mino Raiola aurait plus d’un tour dans son sac.

Mino Raiola cherche le meilleur deal pour Haaland et pour lui