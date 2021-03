Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À quel prix faut-il vendre Mbappé s'il ne prolonge pas ?

Publié le 29 mars 2021 à 8h00 par La rédaction

Sous contrat jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé pourrait être vendu par le PSG cet été s’il ne prolongeait pas rapidement, mais à quel prix ?

Le temps passe, et Kylian Mbappé ne semble pas pressé de donner sa réponse à Leonardo pour sa prolongation. Comme vous l’a récemment annoncé le10sport.com, le club de la capitale est proche de trouver un accord total avec Neymar pour une prolongation de quatre saisons, mais la situation est radicalement différente concernant le Bondynois. Lié au PSG jusqu’en juin 2022, Kylian Mbappé n’a pas encore tranché pour son avenir et souhaite encore prendre son temps. Leonardo a pourtant prévenu que l’heure était venue pour lui de faire savoir son choix, puisque le club de la capitale souhaite préparer sereinement le prochain mercato.

