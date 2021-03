Foot - PSG

PSG : Cette grosse annonce sur l’avenir de Mbappé !

Publié le 28 mars 2021 à 23h45 par La rédaction

À seulement 22 ans, Kylian Mbappé est considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde à l’heure actuelle. Et le sélectionneur de l’Ukraine, Andriy Shevchenko, lui promet un très bel avenir.

Ce n’est pas anodin si Kylian Mbappé a une énorme cote sur le marché des transferts. À seulement 22 ans, l’international tricolore est déjà considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde. La star du PSG est capable de changer l’issue d’une rencontre presque à lui tout seul et possède une marge de progression impressionnante. Beaucoup voient en lui le successeur de Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Alors forcément, les plus grands clubs européens veulent s’attacher ses services, dont le Real Madrid qui suit le joueur depuis plusieurs années. Mbappé est promis à un grand avenir dans le monde du football, et ce n’est pas Andriy Shevchenko qui dira le contraire.

« C'est un garçon qui doit gagner de nombreux Ballons d'or »