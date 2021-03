Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo reçoit une très grande nouvelle pour Kylian Mbappé !

Publié le 28 mars 2021 à 14h30 par T.M.

Alors que la réponse de Kylian Mbappé se fait toujours attendre, le PSG est forcément dans l’incertitude. Néanmoins, Leonardo pourrait bel et bien avoir des raisons d’y croire, à condition de se montrer convaincant.

« Comme on a dit, on va arriver à un moment où cela sera plus clair pour son futur ». Après la victoire du PSG face à l’OL dimanche dernier, Leonardo avait fait une nouvelle annonce concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Et à en croire le directeur sportif parisien, l’heure du choix serait proche pour l’international français. Sous contrat jusqu’en jusqu’en 2022 avec le club de la capitale, le joueur de Mauricio Pochettino se voit proposer un énorme dilemme : soit il prolonge, soit il se retrouve dans une position idéale pour s’en aller. Si le PSG fait des pieds et des mains, étant prêt à offrir un pont d’or pour convaincre Mbappé de prolonger, la perspective d’aller voir ailleurs pourrait intéresser le principal concerné. Et forcément, c’est au Real Madrid qu’on annonce Kylian Mbappé. Alors que jouer pour les Merengue est le grand rêve du champion du monde, Florentino Pérez rêve lui aussi de voir le joyau français sous la tunique blanche du Real Madrid. Un dossier dans lequel le Liverpool de Jürgen Klopp pourrait également avoir son mot à dire. Toutefois, face à la Casa Blanca et au Reds, c’est bien le PSG qui pourrait avoir l’avantage…

Priorité au PSG pour Mbappé ?