Mercato - Barcelone : Ça se confirme sérieusement pour ce joli coup à 0€ !

Publié le 29 mars 2021 à 0h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait renforcer son effectif dans plusieurs secteurs de jeu cet été, le club catalan aurait bel et bien coché le nom de l’une des promesses du football espagnol dans cette optique.

En pleine reconstruction, le FC Barcelone cherchera à renforcer son effectif dans plusieurs secteurs de jeux au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts. Cependant, alors que ses finances sont dans le rouge, le club catalan n’aura d’autre choix que de se montrer malin en flairant de bonnes opportunités qui lui permettront de ne pas dépenser trop d’argent en terme d’indemnité de transfert. Recruter des joueurs gratuits, libres de tout contrat, semble donc être la meilleure option. Ainsi, le FC Barcelone est par exemple annoncé sur les traces de David Alaba. Mais ce n’est pas tout ! Travaillant également sur l’avenir, le Barça aurait bel et bien jeté son dévolu sur une jeune pépite qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain.

Le FC Barcelone jetterait bien son dévolu sur Fabio Blanco !