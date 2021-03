Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a pris une première décision pour son avenir !

Publié le 28 mars 2021 à 20h10 par H.G.

Alors que son contrat au FC Barcelone expirera le 30 juin 2022, Ousmane Dembélé ne serait pas opposé à l’idée de prolonger son aventure au sein du club catalan.

Cette saison 2020/2021 et celle de la rédemption pour Ousmane Dembélé au FC Barcelone. En effet, décevant depuis son arrivée en 2017 en provenance du Borussia Dortmund en raison de ses blessures et de son comportement, l’ailier tricolore affiche un tout autre visage cette année sous les ordres de Ronald Koeman. Et forcément, cela aurait de quoi conduire le Barça à ne plus vouloir se séparer de lui comme par le passé, mais plutôt de prolonger son contrat expirant le 30 juin 2022.

Ousmane Dembélé se sent important dans l’effectif de Ronald Koeman