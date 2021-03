Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta est sous pression pour l’avenir de Koeman !

Publié le 28 mars 2021 à 19h30 par B.C.

Alors que Joan Laporta n’a toujours pas confirmé des fonctions Ronald Koeman pour la saison prochaine, l’entraîneur du FC Barcelone peut compter sur de nombreux soutiens. De quoi mettre la pression sur le président blaugrana.

Nommé à la tête du FC Barcelone l’été dernier, Ronald Koeman a vécu une première saison très compliquée, marquée notamment par la crise du Covid-19, les envies d’ailleurs de Lionel Messi et le départ précipité de Josep Maria Bartomeu. Joan Laporta est depuis devenu le nouveau président du club culé, et ce changement pourrait influencer l’avenir du Néerlandais. L’avocat de formation n’exclurait pas de changer d’entraîneur durant l’intersaison afin de lancer son nouveau projet, et ce malgré les résultats satisfaisants du FC Barcelone en cette année 2021. Outre la claque reçue face au PSG lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, l’écurie catalane est en effet en réussite, et peut prétendre à la victoire finale en Liga et en Coupe du Roi. Joan Laporta n’a toutefois pas encore confirmé dans ses fonctions Ronald Koeman, et les noms de Julian Nagelsmann (Leipzig) et Brendan Rodgers (Leicester) circulent toujours pour venir prendre sa succession. Mais en Catalogne, Ronald Koeman peut compter sur de nombreux soutiens.

Le vestiaire favorable à la continuité de Koeman

Dans le vestiaire, on milite notamment pour le maintien du Néerlandais. Interrogé par Sport il y a quelques semaines, Jordi Alba a apporté son soutien à l'entraîneur : « J’ai toujours eu le soutien de l’entraîneur. C’est une légende du club, un entraîneur qui fait toujours face aux joueurs, et c'est la chose la plus importante pour moi. Son travail est très bon et les joueurs répondent bien à tout ce qu'il nous demande. Ce n'est pas moi qui décide, mais il est clair qu'il fait un excellent travail pour le club et pour nous tous . » Un discours appuyé par Ronald Araujo, au micro de TV3 . « Il a montré qu'il était un grand entraîneur. Il est très bon avec l'équipe et le vestiaire. Cette relation est très importante. Je serais heureux qu'il puisse rester avec nous, car il nous apporte beaucoup, notamment aux jeunes. La tâche qui l'attendait n'était pas facile, compte tenu de la situation. Mais c'est un entraîneur qui a beaucoup de caractère et qui sait comment gérer ces problèmes. Lui et son staff ont fait un très bon travail », a récemment confié le jeune défenseur. Pedri et Oscar Mingueza ont eux aussi expliqué que Ronald Koeman devait rester au FC Barcelone, et ils ne sont pas les seuls.

« Je ne comprends pas pourquoi, à ce stade, il n'a pas été dit que Koeman continuerait »