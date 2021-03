Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Joan Laporta se fait interpeller pour l’avenir de Ronald Koeman !

Publié le 28 mars 2021 à 19h10 par La rédaction

Alors que l’avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone reste incertain, Victor Font a affirmé qu’au vu des récents résultats, le Néerlandais devrait être confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine.

Depuis le début de saison, le bilan est mitigé pour Ronald Koeman au FC Barcelone. En Ligue des Champions, avec cette élimination précoce en huitièmes de finale contre le PSG, le Néerlandais n’a pas apporté le succès escompté. Mais sur le plan national, l’ancien sélectionneur des Pays-Bas a redressé la barre. Les Blaugrana sont en finale de la Coupe du Roi et enchaînent les bons résultats en championnat. Néanmoins, l'avenir de Koeman reste incertain en Catalogne. Joan Laporta explorerait déjà quelques pistes pour sa succession. Mais pour Victor Font, le technicien de la saison prochaine est déjà tout trouvé.

« Je ne comprends pas pourquoi, à ce stade, il n'a pas été dit que Koeman continuerait. Qu'attendons-nous ? »