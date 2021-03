Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Cette révélation sur les plans de Laporta avec Koeman !

Publié le 28 mars 2021 à 16h10 par T.M.

La saison prochaine, Ronald Koeman devrait bien être sur le banc du FC Barcelone. Néanmoins, Joan Laporta semblait avoir d’autres idées en tête…

Nommé entraîneur du FC Barcelone, Ronald Koeman n’a pas connu une première saison de tout repos en Catalogne. Et le Néerlandais a notamment vu sa place être rapidement remise en question. En effet, avec l’arrivée d’un nouveau président, en l’occurence Joan Laporta, le sort de Koeman était plus qu’incertain. Mais aujourd’hui, la réponse semble être connue. Après avoir exprimé publiquement son soutien à Ronald Koeman lors de son investiture, Laporta l’aurait dernièrement confirmé dans ses fonctions pour la saison prochaine à l’occasion d’une réunion avec la direction blaugrana.

Laporta cherchait ailleurs !