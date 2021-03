Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo engagé dans une bataille XXL pour ce joueur du Barça !

Publié le 29 mars 2021 à 0h15 par La rédaction

Si Leonardo pourrait lever l'option d'achat d'Alessandro Florenzi à l'issue de la saison, cela n'empêcherait pas le directeur sportif du PSG de s'intéresser à Emerson. Mais le club de la capitale devra faire face à une très grosse concurrence dans le dossier.

Même si Alessandro Florenzi, prêté avec option d’achat par l’AS Roma, pourrait être transféré définitivement au PSG cet été, le club de la capitale suivrait de près la situation d’Emerson. Appartenant au Real Betis et au FC Barcelone, le latéral droit affiche un grand potentiel depuis qu’il évolue dans le club andalou. Les Blaugrana seraient disposés à céder le joueur pour environ 25M€ selon Goal España . Mais Leonardo va devoir faire face à une grande concurrence dans le dossier.

La Serie A et la Premier League s’intéressent à Emerson