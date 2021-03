Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va passer à l'action avec cette pépite de Koeman !

Publié le 28 mars 2021 à 22h30 par H.G.

Alors qu’il est actuellement sous contrat jusqu’au 30 juin 2021, Oscar Mingueza devrait bientôt se voir offrir une prolongation de son bail par le FC Barcelone.

Si le FC Barcelone de Ronald Koeman a pu décevoir par moment cette saison, il ne faut pas omettre certaines grandes satisfactions dans cet exercice de transition pour le club catalan. Et parmi celles-ci figure en bonne place l’émergence de certains jeunes. Pedri est très en vue, mais Ilaix Moriba et Oscar Mingueza ont eux-aussi se montrer performant lorsque Ronald Koeman a fait appel à eux. Le défenseur de 21 ans est en effet apparu à 19 reprises en Liga, profitant des blessures dans la défense du FC Barcelone pour se faire une place. Et il semblerait que ses performances aient convaincu le board du Barça présidé par Joan Laporta.

Le Barça voudrait blinder Oscar Mingueza