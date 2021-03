Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : De Jong et De Ligt bientôt réunis ?

Publié le 28 mars 2021 à 21h30 par A.C.

Frenkie De Jong et Matthijs de Ligt pourraient à nouveau jouer dans le même club, après l’Ajax Amsterdam.

Tout le monde voyait le FC Barcelone boucler une double opération incroyable en 2019. Relançant la filière néerlandaise, le club catalan visait en effet Matthijs de Ligt et Frenkie De Jong, les deux stars de l’Ajax Amsterdam. Finalement, si le deuxième est bien arrivé, le second a choisi une autre destination. De Ligt a en effet snobé le Barça ou encore le PSG pour rejoindre Cristiano Ronaldo à la Juventus. Un choix qu’il ne regrette d’ailleurs pas du tout. « C’était comme si vous étiez à l’école, comme avec les mathématiques. C’était un long processus. Vous pesez le pour et le contre et à la fin, j’ai fini par choisi la Juventus » a récemment déclaré le défenseur central. « Je suis où je veux être et où je peux apprendre le plus possible ». Pourtant, en Catalogne on assure que le Barça souhaiterait toujours réunir les deux anciens prodiges de l’Ajax...

La Juve prête à miser gros sur De Jong