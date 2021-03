Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Matthijs de Ligt répond à l’intérêt du Barça !

Publié le 9 mars 2021 à 9h00 par Th.B.

Piste de longue date du FC Barcelone, Matthijs de Ligt ne devrait pas répondre favorablement aux sirènes catalanes dans un avenir proche si l’on en croit les propos du défenseur de la Juventus.

En 2019, Matthijs de Ligt snobait le FC Barcelone notamment en choisissant de parfaire sa formation à la Juventus, le championnat européen dont la rigueur défensive est réputée. Le jeune défenseur central néerlandais aujourd’hui âgé de 21 ans figurerait toujours dans les petits papiers du FC Barcelone à en croire diverses rumeurs étalées dans la presse. Néanmoins, sa compagne AnneKee Molenaar a clairement fait savoir qu’un départ de Turin n’était pas dans leur plan. « Nous sommes vraiment très heureux à Turin. Au début, Mino Raiola et son staff nous ont aidé pour qu’on se sente tout de suite chez nous. On aime la vie en Italie » . Et d’un point de vue sportif, De Ligt apprécie également le challenge de la Juventus qui le comble totalement à en croire ses propos à la presse anglaise.

« Je suis où je veux être et où je peux apprendre le plus possible »