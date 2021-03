Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le message fort lancé par le clan De Ligt !

Publié le 9 mars 2021 à 1h30 par A.C.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en 2024, Matthijs de Ligt est régulièrement lié au FC Barcelone et au Real Madrid.

A seulement 21 ans, il a déjà tout d’un grand. Arrivé à la Juventus en 2019, Matthijs de Ligt n’a mis que quelques mois pour s’imposer comme un titulaire indiscutable. Il s'est même affirmé comme l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, apprenant aux côtés de Giorgio Chiellini et Leonardo Bonucci. De quoi faire rager le FC Barcelone ou encore le Real Madrid, qui se sont fait bernés par La Vieille Dame . Pourtant, plusieurs sources ont relancé cette piste récemment, expliquant que De Ligt serait toujours le grand objectif du Barça et du Real Madrid.

« On aime la vie en Italie »