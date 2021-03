Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une bataille colossale s’annonce pour Haaland !

Publié le 29 mars 2021 à 15h00 par T.M.

En confiance pour l’arrivée d’Erling Braut Haaland cet été, le FC Barcelone devra toutefois se frotter à une terrible concurrence pour le buteur du Borussia Dortmund.

Ce lundi, Erling Braut Haaland fait à nouveau les gros titres en Espagne. Alors que le buteur du Borussia Dortmund était surtout évoqué au Real Madrid, le voilà désormais annoncé avec insistance au FC Barcelone. Et en Catalogne, on y croirait pour l’arrivée du Norvégien. Optimiste, le club catalan aurait d’ailleurs fait savoir au clan Haaland qu’il était la grande priorité du prochain mercato estival. Devant d’abord trouver des liquidités, le Barça lancera ensuite l’assurait pour recruter le buteur de 20 ans, mais selon les informations de Sport , les Blaugrana ne seront pas les seuls à le faire…

Du beau monde pour Haaland !

Si Erling Braut Haaland venait à quitter le Borussia Dortmund, il aura l’embarras du choix cet été. Et le Norvégien verrait les plus grosses écuries européennes être à ses pieds. Outre le FC Barcelone, Manchester City serait également intéressé. D’ailleurs, les Citizens pourraient bien être les mieux placés, étant les plus à même de lâcher les 150M€ qui pourraient être nécessaires pour cette opération. Mais comme le précise le média ibérique, il faudra également compter avec le Real Madrid, bien que la priorité resterait toujours Kylian Mbappé.