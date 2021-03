Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La grande annonce du Barça au clan Haaland !

Publié le 29 mars 2021 à 10h00 par T.M.

Du côté du FC Barcelone, on serait visiblement confiant quant à une future arrivée d’Erling Braut Haaland. D’ailleurs, les Blaugrana auraient envoyé un gros message au clan du Norvégien.

Où jouera Erling Braut Haaland la saison prochaine ? Sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, le Norvégien va être très sollicité cet été. En effet, à 20 ans, le buteur du BVB est l’un des joueurs les plus courtisés du moment et son avenir pourrait bien s’écrire en Espagne. Alors que les regards se tournaient avant tout vers le Real Madrid, il faudrait désormais compter avec le FC Barcelone. En effet, depuis l’élection de Joan Laporta, très proche de Mino Raiola, agent de Haaland, le club catalan a des raisons d’y croire. Et selon les dernières informations de Sport , le Barça serait optimiste concernant la réussite de ce dossier XXL.

Barcelone veut absolument Haaland !