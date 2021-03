Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo multiplierait les échecs avec… Kylian Mbappé !

Publié le 29 mars 2021 à 9h15 par Th.B.

Alors que les négociations entre Kylian Mbappé et le PSG s’éternisent au sujet de la potentielle prolongation de contrat de l’attaquant, le Real Madrid resterait en embuscade. En parallèle, le désir de Mbappé pour la saison prochaine serait… de porter la tunique merengue si l’on en croit la presse espagnole.

Et si le Real Madrid sortait grand vainqueur du feuilleton Kylian Mbappé ? Certes, les finances du club merengue semblent avoir été considérablement touchées par la crise économique engendrée par le Covid-19, compromettant sérieusement les plans du Real Madrid de mener à bien les opérations colossales du calibre de Kylian Mbappé ou encore d’Erling Braut Haaland. Il ne faudrait cependant pas s’attendre à un Real Madrid inoffensif à l’intersaison puisque Ok Diario a récemment fait savoir que cet été, Florentino Pérez envisagerait de se séparer d’une bonne partie de son effectif et le nombre de sacrifiés pourrait s’élever à onze. De quoi permettre au président du Real Madrid de satisfaire la volonté première de Zinedine Zidane : recruter la pépite du PSG : Kylian Mbappé comme El Confidencial l’a fait savoir ce lundi.

Mbappé intraitable, le Real Madrid se préparerait à l’assaut