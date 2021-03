Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Zahavi met les choses au point pour David Alaba !

Publié le 29 mars 2021 à 8h45 par T.M.

Le feuilleton David Alaba n’est toujours pas réglé et face aux différentes rumeurs à propos de l’Autrichien, Pini Zahavi, son agent, a fait le point.

David Alaba l’a désormais annoncé il y a quelques semaines, il ne continuera pas au Bayern Munich la saison prochaine. Arrivant au terme de son contrat, l’Autrichien va donc se lancer dans un nouveau défi. Mais aujourd’hui, la question est de savoir quelle sera l’identité du futur club d’Alaba. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, Leonardo continue son forcing pour faire venir le joueur de 28 ans au PSG, mais dans cette course, ce sont les clubs espagnols, à savoir le Real Madrid et le FC Barcelone, qui ont l’avantage.

« Nous parlons toujours à d’autres clubs »