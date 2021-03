Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Vers un coup de tonnerre pour le premier renfort de Laporta ?

Publié le 29 mars 2021 à 9h30 par La rédaction

En fin de contrat avec Manchester City, Eric Garcia est annoncé avec insistance au FC Barcelone. Interrogé sur son avenir dimanche soir, le défenseur espagnol a laissé planer le doute pour son avenir.

En fin de contrat en juin prochain, Eric Garcia est dans le viseur du FC Barcelone depuis de nombreux mois. Les Blaugrana pistent en effet le jeune joueur de Manchester City pour se renforcer défensivement après avoir rencontré de grosses difficultés dans ce secteur cette saison. Joan Laporta aurait même fait de l'Espagnol une priorité après avoir pris la présidence du Barça . D'après la presse espagnole, le club culé aurait déjà trouvé un accord avec Eric Garcia en vue de la prochaine saison, mais le joueur de 20 ans laisse planer le doute pour son avenir.

« Je ne sais pas si ce sera au Barça »