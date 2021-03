Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La porte est ouverte pour une star de Mourinho…

Publié le 29 mars 2021 à 5h45 par Th.B.

Alors qu’un nouvel attaquant pourrait être recruté cet été par Leonardo, Mauricio Pochettino penserait à Harry Kane. Et le buteur de Tottenham laisse persister le doute quant à son avenir.

Et si Mauro Icardi quittait le PSG à l’intersaison ? Souhaitant conserver Moise Kean, Leonardo semblerait prêt à sacrifier Mauro Icardi dans le but de parvenir à trouver un terrain d’entente avec Everton pour le transfert définitif de l’international italien. Et un autre avant-centre serait une possibilité pour le PSG. Du moins, en cas de départ de Kylian Mbappé. The Daily Mirror dévoilait dernièrement que si l’attaquant du Paris Saint-Germain venait à partir, le directeur sportif parisien pourrait lancer une offensive pour Harry Kane. L’avant-centre de Tottenham a d’ailleurs laissé planer le doute sur son avenir.

Harry Kane sur le départ après l’Euro ?