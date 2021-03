Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, Messi, Ronaldo… La liste des priorités est connue !

Publié le 29 mars 2021 à 4h15 par T.M.

Cet été, le mercato pourrait être agité au PSG. D’ailleurs, les plans de Leonardo serait très clair.

En 2017, le PSG frappait très fort avec les arrivées successives de Neymar et de Kylian Mbappé pour un peu plus de 400M€. Et du côté de la capitale française, Leonardo pourrait bien réaliser un nouveau recrutement galactique. En effet, depuis plusieurs semaines, il est annoncé que le PSG ferait partie des prétendants pour Lionel Messi. De même, dernièrement, la rumeur Cristiano Ronaldo est repartie de plus belle dans la capitale. Mais tout dépendra principalement de Kylian Mbappé…

Des plans A, B, C et D !