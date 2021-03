Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Everton pose des limites pour Moise Kean !

Publié le 28 mars 2021 à 18h45 par A.C.

Actuellement prêté par Everton, Moise Kean pourrait rester au Paris Saint-Germain.

Profitant de l’absence de Mauro Icardi lors de la première partie de saison, Moise Kean a rapidement trouvé sa place à la Juventus. Arrivé en toute fin du mercato estival, l’Italien est en effet devenu un titulaire en puissance sous Thomas Tuchel et reste une option forte de Mauricio Pochettino. Logique donc que Leonardo tente de le retenir au PSG, puisque son prêt se termine à la fin de la saison et Everton n’a accepté aucune option d’achat. Sur le10sport.com, nous vous avons également confirmé l’intérêt de la Juventus, avec Kean qui donne toutefois la priorité au PSG pour le moment.

Everton ne voudrait que du cash pour Kean !