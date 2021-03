Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le feuilleton Paredes totalement relancé ?

Publié le 28 mars 2021 à 17h15 par A.C.

Leandro Paredes, dont le contrat avec le Paris Saint-Germain se termine en 2023, mais il pourrait une nouvelle fois faire parler de lui cet été.

Arrivé en janvier 2019 pour plus de 40M€, Leandro Paredes a mis du temps avant de trouver sa place au Paris Saint-Germain. D’ailleurs, il a été régulièrement annoncé sur le départ depuis, surtout cet hiver avec un possible retour en Italie, comme il a pu le raconter récemment. « Si j’ai refusé une offre de l’Inter cet hiver ? Je me sens très bien dans ce club » a expliqué Paredes, à Téléfoot . « J’ai conscience de notre potentiel. Ce qui m’a fait rester, c’est la confiance de ma direction et des coéquipiers. Ils m’ont appelé pour me demander de rester. Cela m’a conforté dans ma décision ». Pourtant, l’Argentin pourrait bien rendre un énorme service au PSG...

La Juve n'a pas oublié Paredes

D’après les informations de Tuttosport, la Juventus aurait l’intention de proposer un deal au Paris Saint-Germain. L’idée des Bianconeri serait d’offrir Alex Sandro, qui a fortement déçu cette saison, en échange de Leandro Paredes. Ce dernier a toujours été un profil très apprécié au sein de la Juventus, déjà à l’époque où il évoluait à l’AS Roma. Reste à voir si Leonardo sera intéressé par Alex Sandro, alors qu’il vient de prolonger Juan Bernat.