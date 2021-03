Foot - PSG

PSG : Cambriolages, Di Maria, Marquinhos... Les mots forts de Leandro Paredes !

Publié le 21 mars 2021 à 19h45 par K.V.

Une semaine après qu'Angel Di Maria et Marquinhos aient été touchés par des cambriolages, Leandro Paredes est revenu sur ces évènements qui ont secoué le PSG.

Dimanche dernier, le Paris Saint-Germain était secoué par de graves incidents survenus au beau milieu de la rencontre face au FC Nantes. Angel Di Maria apprenait alors que son domicile avait été cambriolé alors que sa femme et ses deux filles se trouvaient sur place. Sorti du match par Mauricio Pochettino, l'Argentin a immédiatement rejoint sa famille. Mais ce n'est pas tout puisqu'au même moment, la famille de Marquinhos a également été prise pour cible, notamment son père qui a été séquestré. Une situation délicate contre laquelle le PSG a dû faire face avec professionnalisme, ce qu'a d'ailleurs souligné Mauricio Pochettino dernièrement, lui qui a tenu à montrer sa fierté et son admiration envers ses joueurs. Une semaine plus tard, Leandro Paredes s'est à son tour exprimé à ce sujet.

« On est tous touchés »