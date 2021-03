Foot - PSG

PSG : Le message fort de Pochettino sur ses plans pour Neymar !

Publié le 21 mars 2021 à 15h10 par K.V.

De retour dans le groupe du PSG, Neymar peut compter sur l'appui de Mauricio Pochettino, qui semble prêt à lui laisser une liberté qui pourrait lui être bénéfique.

Alors qu'il est contraint de se tenir éloigné des terrains depuis le 10 février et une rencontre de Coupe de France entre le Paris Saint-Germain et Caen en raison d'une blessure aux adducteurs, Neymar aurait fait de son mieux pour pouvoir intégrer le groupe du PSG le plus rapidement possible et ce, avec une forme physique qui pourrait lui permettre de jouer quelques minutes pour commencer. Souvent critiqué, que ce soit pour son hygiène de vie jugée déplorable, pour son comportement ou pour son jeu défini comme étant provocateur, Neymar peut compter sur de nombreux soutiens. Même s'il ne veut pas précipiter le retour du Brésilien, comme il l'a récemment évoqué en conférence de presse, Mauricio Pochettino aurait déjà quelques idées concernant la manière dont il va le traiter à son retour.

« Aux artistes, il faut leur donner de la liberté pour créer »