Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation fracassante sur les plans de Leonardo avec Cristiano Ronaldo !

Publié le 28 mars 2021 à 10h15 par T.M.

Sur le départ à la Juventus, Cristiano Ronaldo est notamment annoncé du côté du PSG. Mais pour la star portugaise, Leonardo aurait les idées claires.

Suite au nouveau fiasco de la Juventus en Ligue des Champions, qui a été éliminée en huitièmes de finale par le FC Porto, l’avenir de Cristiano Ronaldo a pris un énorme coup de froid. Bien que le Portugais soit encore sous contrat jusqu’en 2022, il pourrait bien faire ses valises cet été afin d’assouvir sa soif de titres loin du Piémont. Mais pour aller où ? Alors que sa priorité serait de retourner au Real Madrid, club qu’il a quitté en 2018, Cristiano Ronaldo a également été annoncé du côté du PSG, où les Qataris ont toujours rêvé de lui. Toutefois, il semblerait qu’aujourd’hui, CR7 ne soit plus le rêve ultime dans la capitale.

La 4ème option ?