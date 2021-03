Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une offensive à prévoir pour cette cible de longue date ?

Publié le 29 mars 2021 à 7h30 par H.G.

Alors que le FC Barcelone serait en quête d’un renfort pour le flanc gauche de sa défense, le club catalan pourrait jeter sur son dévolu sur un joueur du Valence CF.

Si Jordi Alba est indéboulonnable sur le côté gauche de la défense du FC Barcelone et qu’il n’est pas question qu’il s’en aille, le club catalan serait à la recherche d’un nouveau joueur à même de lui permettre de souffler. Et pour cause, Junior Firpo pourrait partir au cours de la prochaine fenêtre estivale des transferts, et le Barça devra alors le remplacer. Le profil de Juan Bernat a été annoncé comme étant à l’étude par les Blaugrana fut un temps, mais l’Espagnol a finalement prolongé son contrat au PSG dernièrement, chose qui ne laisse donc d’autre choix au FC Barcelone que d’étudier d’autres cibles.

Le Barça suivrait de près l’évolution du dossier José Gaya