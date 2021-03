Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo pourrait s'offrir une star à 0€ en 2022 !

Publié le 29 mars 2021 à 7h15 par B.C.

Très apprécié par le PSG, Paulo Dybala tarde à trouver un accord avec la Juventus pour sa prolongation, ce qui pourrait l’amener à quitter libre Turin dans une année.

Alors que Neymar était proche d’un départ à l’été 2019, Leonardo avait déjà tout prévu pour la succession du Brésilien. En effet, le directeur sportif du PSG visait Paulo Dybala pour oublier sa star, qui est finalement restée. Pour autant, le club de la capitale n’aurait pas tiré un trait sur l’international argentin de la Juventus, d’autant que sa situation contractuelle pourrait prochainement favoriser son départ. Paulo Dybala est lié à la Juve jusqu’en juin 2022, et les discussions traînent en longueur pour sa prolongation. Alors que les Bianconeri pourraient être tentés de vendre leur joueur dès cet été pour éviter de le voir partir libre l’année suivante, cette deuxième option ne serait pas à écarter.

Un départ libre est bien envisageable pour Dybala