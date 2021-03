Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Florentino Pérez prêt à faire revenir Cristiano Ronaldo ? La réponse !

Publié le 29 mars 2021 à 4h30 par T.M.

Alors qu’il est question d’un possible retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid, on en serait encore très loin. Explications.

Cela fait maintenant plusieurs jours que les rumeurs se multiplient à propos de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Et toutes indiquent un futur départ du joueur de la Juventus, lui qui est pourtant encore sous contrat jusqu’en 2022. Souhaitant retrouver le goût de la victoire après les échecs de la Vieille Dame en Ligue des Champions, Cristiano Ronaldo aurait d’ailleurs une grande priorité : revenir au Real Madrid. Toutefois, pas sûr que l’intérêt soit réciproque…

Cristiano Ronaldo encore loin du Real Madrid