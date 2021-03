Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une grosse opération en préparation pour Haaland ? La réponse !

Publié le 29 mars 2021 à 16h10 par T.M.

A l’instar de Barcelone ou du Real Madrid, Chelsea ferait également parties des prétendants à Erling Braut Haaland. Et de grosses précisions ont été apportées sur les plans des Blues.

Cet été, le feuilleton Erling Braut Haaland va animer le marché des transferts. A 20 ans, le buteur du Borussia Dortmund est très courtisé et la bataille s’annonce rude. D’ailleurs, ce lundi, Sport a annoncé que le FC Barcelone était optimiste pour l’arrivée du Norvégien, mais la concurrence sera rude puisque Manchester City pourrait être mieux placé, tandis que le Real Madrid devrait également être à la lutte malgré la priorité donnée à Kylian Mbappé. Et dans cette course pour Haaland, il ne faudrait également pas oublier Chelsea. Chez les Blues, Thomas Tuchel ciblerait également le joueur du BVB.

Haaland contre Werner ?