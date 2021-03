Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La tendance se confirme pour Florenzi !

Publié le 29 mars 2021 à 15h15 par T.M.

Actuellement prêté par l’AS Rome au PSG, Alessandro Florenzi devrait toutefois rapidement devenir un joueur parisien à part entière.

Devant pallier le départ de Thomas Meunier, Leonardo a trouvé son bonheur en Italie pour l’arrière droit attendu au PSG. Ainsi, c’est Alessandro Florenzi qui a posé ses valises dans la capitale. Prêté avec option d’achat par l’AS Rome, l’Italien s’est rapidement fait une place de choix dans l’équipe parisienne, apportant notamment un grand plus sur le plan offensif. Une histoire qui devrait d’ailleurs visiblement s’étendre encore un certain temps. Comme annoncé depuis plusieurs semaines déjà, Florenzi est bien parti pour continuer au PSG et même si Leonardo serait actuellement à la recherche d'un autre arrière droit, ciblant notamment Emerson du FC Barcelone.

Un transfert à 9M€